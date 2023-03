Hasil Akhir Al Ittihad vs Al Nassr, Romarinho Pecundangi Cristiano Ronaldo, Gagal Lagi Pecah Telur

Tangkapan Layar Video

Hasil akhir Al Ittihad vs Al Nassr. Duel Cristiano Ronaldo vs Romarinho di Puncak Klasemen Liga Arab Saudi. Pertandingan Al Ittihad vs Al Nassr pada pekan ke-20 Saudi Pro League musim 2022/2023. Jalannya pertandingan, babak pertama skor imbang 0-0. Setelah memasuki babak kedua, Al Ittihad berhasil mencetak gol. Romarinho berhasil menjebol gawang Cristiano Ronaldo cs di menit ke-80. Laga Al Ittihad vs Al Nassr digelar Jumat (10/3/2023) mulai pukul 00.30 WIB.