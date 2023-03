Kerap Buat Sensasi, Aldi Taher Mendadak Ngaku LGBT, Salsabilih Mengaku Terjebak

TRIBUN-MEDAN.com - Kerap buat sensasi, Aldi Taher baru-baru ini ngaku LGBT dan pamer foto mesra dengan sesama jenis.

Aldi Taher dihujat karena pengakuan dirinya terkait LGBT dan foto memamerkan aksinya sedang memeluk mesra seorang pria.

Tingkahnya yang kerap bikin geleng-geleng kepala, Aldi Taher mendadak mengaku LGBT.

Diketahui, LGBT merupakan istilah untuk menyebut hubungan sesama jenis.

Pengakuan Aldi Taher itu tampak diungkap di akun Instagram-nya baru-baru ini.

Dilansir artikel Tribun Jatim, dalam postingan tersebut, Aldi Taher terlihat tidak mengenakan baju sembari berpelukan dengan lelaki lain, tangan mereka pun saling menggenggam erat.

"WE ARE LGBT," tulis Aldi Taher, dilansir dari akun Instagram-nya, Kamis (9/3/2023) via Sripoku.

Rupanya LGBT yang dimaksud Aldi Taher disitu adalah singkatan.

“Lelaki Gagah Banget Tau,” sambungnya.

Tampaknya LGBT tersebut hanyalah sebuah singkatan yang Aldi buat untuk meraih sensasi.

Pria yang terlihat mencium Aldi Taher itu tampaknya bernama @arnestqhaidan yang tengah berulang tahun.

Akibat postingannya yang mengaku LGBT itu, Aldi Taher panen hujatan netizen yang banyak mengkritik aksinya.

Sementara itu, Aldi Taher yang kerap bertingkah nyeleneh, rupanya membuat sang istri merasa risih.

Salsabilih pun mengungkap perasaannya melihat tingkah Aldi Taher.