LINK Live Streaming Bhayangkara FC Vs Bali United Jam 17.00 WIB, Tonton di Sini Gratis via HP

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming laga antara Bhayangkara FC vs Bali United Yang berlangsung Sabtu (11/3/2023).

Laga Bhayangkara FC vs Bali United tersaji di Stadion Wibawa Mukti, Bekasi, kick off pukul 17.00 WIB Live Indosiar.

KEseruan laga Bhayangkara FC Vs Bali United ini bisa juga ditonton via live streaming gratis via HP.

Bali United harus mewaspadai tren positif Bhayangkara FC dalam laga pekan ke-30 BRI Liga 1 2022/2023.

Pelatih Bali United Stefano Cugurra meski sudah tak memiliki ambisi mempertahankan gelar juara namun tak boleh lupa target manajemen untuk finish di 5 besar klasemen sementara.

Di mana saat ini mereka berada tepat di peringkat 5 dengan poin 47.

Posisi Bali United mudah saja tergeser Madura United yang berada di peringkat 6 dengan 45 poin.

Namun, jika skuat asuhan Teco tampil ngotot dan konsisten sejak menit awal dan bisa meraih 3 poin, asa 3 besar pun tidak mustahil mengingat jarak dengan Persija Jakarta 51 poin dan Persib Bandung 52 poin tak terlalu lebar.

PSM Makassar pun kokoh di puncak klasemen dengan raihan 65 poin.

Melihat performa tim tuan rumah Bhayangkara FC, patut menjadi perhatian Ilija Spasojevic cs, pasalnya, The Guardian tak terkalahkan dalam 5 laga terakhir alias selalu menang dari 5 pertandingan.

Klub-klub tangguh seperti Persija Jakarta ditaklukkan 2-1, Madura United dibabat habis 4-0 dan Borneo FC ditekuk 1-3.

Bhayangkara FC tampil beda di putaran kedua, kombinasi sektor bertahan hingga menyerang memiliki kekuatan merata.

Di lini belakang ditopang pemain berpostur 181 cm Anderson Salles, bek yang juga memiliki naluri menyerang.