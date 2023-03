NONTON Live Streaming Man United Vs Southampton, Tak Tayang SCTV, Akses di Sini Linknya via HP

Saksikan live streaming laga Manchester United vs Southampton di Liga Inggris yang berlangsung Minggu (12/3/2023) malam.

Pertandingan Man United vs Southampton tak tayang SCTV, tapi bisa ditonton via live streaming lewat HP.

Keserun laga Man United vs Southampton dihelat di Stadion Old Trafford kick off pukul 21.00 WIB.

Erik Ten Hag masih belum bisa move on dari kekalahan memalukan 0-7 dari Liverpool di Premier League.

Ia menyebut, kekalahan itu akan menjadi alasan timnya untuk mati-matian menghadapi Southampton, Minggu (12/3/2023) malam WIB.

Erik Ten Hag menyebut Manchester United telah membuktikan menjadi tim yang mampu bangkit setelah menderita kekalahan.

"Lawan Real Betis adalah contohnya. Tapi sebelum itu, kita kalah lawan Brentford, Arsenal dan City, kita selalu bisa bangkit," ujar Ten Hag dikutip dari Manchester Evening News.

Ten Hag pun sesumbar akan melanjutkan tradisi mengamuk setelah kalah ini, saat menghadapi Southampton.

"Betis adalah pembuktian yang pertama, laga hari Minggu akan jadi (pembuktian) yang berikutnya,"

"Saya pikir saya bisa mengandalkan tim ini untuk bangun setelah kalah,"

"Tapi, memang perlu tenaga ekstra, perlu kebersamaan yang kuat antara pemain, agar kita bisa main apik seperti lawan Betis," kata Ten Hag.

Mainkan Pellistri

Manchester United vs Southampton bisa jadi akan jadi panggung pembuktian buat youngster MU, Facundo Pellistri.