JAM TAYANG Liga Champions Live SCTV Malam Ini, Man City Vs Leipzig, Inter Mau Ikuti Jejak AC Milan

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal siaran langsung Live SCTV Liga Champions malam ini akan menggelar dua laga antara Porto vs Inter Milan dan Manchester City vs RB Leipzig, Selasa (14/3/2023) malam waktu setempat atau Rabu (15/3/2023) dinihari WIB.

Jam tayang dua pertandingan Liga Champions malam ini mulai di waktu bersamaan pukul 03.00 WIB.

Inter Milan akan berjuang mempertahankan ataupun menambah agregat skor demi bisa menyusul rival sekotanya, AC Milan.

Diketahui AC Milan sudah memastikan diri lolos perempat final setelah menyingkirkan Spurs di babak 16 besar Liga Champions.

Kelolosan AC Milan tentu ingin diikuti Inter Milan yang musim ini tampil lebih baik di Liga Champions.

Penyerang Inter Milan asal Argentina Lautaro Martinez (Tengah) dan rekan setimnya mengakui kepada publik pada akhir pertandingan sepak bola leg pertama babak 16 besar Liga Champions UEFA antara Inter Milan dan FC Porto, pada 22 Februari 2023 di San Siro (Giuseppe-Meazza) stadion di Milan. Prediksi Skor Spezia vs Inter Milan: Kemenangan Jadi Modal Nerazzurri di Liga Champions Lawan Porto (Marco BERTORELLO / AFP)

Sementara itu, Manchester City memiliki tantangan menarik saat menghadapi RB Leizpig di Stadion Etihad.

Hasil imbang 1-1 pada pertemuan pertama tak serta merta menempatkan Manchester City diunggulkan menang mudah melawan RB Leipzig.

Beban Pep Guardiola untuk bisa segera mempersembahkan gelar perdana Liga Champions kepada Manchester City menjadi alasannya.

Jika tak bisa disikapi secara bijak, beban itu berpeluang menjadi bumerang bagi Manchester City.

Keseruan laga Porto vs Inter Milan dan Manchester City vs RB Leipzig dapat anda saksikan secara langsung Live via streaming Vidio pukul 03.00 WIB.

Khusus laga Manchester City vs RB Leipzig, anda dapat menyaksikannya secara langsung via SCTV pada jam yang sama.

Jadwal Liga Champions Malam Ini, Rabu (15/3/2023):

Pukul 03.00 WIB - Manchester City vs RB Leipzig di Stadion Etihad

Pukul 03.00 WIB - Porto vs Inter Milan di Estadio Do Dragao