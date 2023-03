PREDIKSI Skor Real Sociedad Vs AS Roma, Berita Tim, Head to Head, Siapa Lolos Perempat Final?

Pertandingan Real Sociedad vs AS Roma di 16 besar Liga Europa leg kedua dijadwalkan berlangsung dini hari nanti, pukul 03.00 WIB

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut prediksi skor Real Sociedad vs AS Roma di leg kedua babak 16 besar Liga Europa dilengkapi head to head.

Tentu saja AS Roma diunggulkan di pertandingan Liga Europa ini untuk melaju ke perempat final mengalahkan Real Sociedad.

Meskipun bermain tandang, AS Roma telah mengantongi 2 gol tanpa balas di Liga Europa leg pertama.

Dalam performanya, Real Sociedad saat ini berada di posisi keempat klasemen La Liga dan tampil cukup impresif sepanjang musim ini.

La Real ditahan imbang 1-1 oleh Mallorca minggu lalu dan harus meningkatkannya dalam pertandingan ini.

Di sisi lain, AS Roma berada di posisi kelima klasemen Serie A saat ini dan juga meningkat musim ini.

Namun, Giallorossi mengalami kekalahan 4-3 di tangan Sassuolo di pertandingan sebelumnya dan harus bangkit kembali minggu ini.

Prediksi Real Sociedad vs AS Roma

Menurut prediksi skor Sportskeeda maupun SportsMole, keduanya menunjukkan jalan mulus AS Roma untuk melaju ke perempat final Liga Europa.

Berdasarkan prediksi Sportskeeda, AS Roma tampil impresif di bawah Jose Mourinho musim ini, tetapi terkadang rentan terhadap keruntuhan.

Pemain seperti Tammy Abraham dan Paulo Dybala telah meningkat musim ini dan akan bertekad untuk membuat tanda mereka di pertandingan ini.

Real Sociedad tampil impresif di lini depan domestik tetapi kalah di leg pertama.

AS Roma memiliki keunggulan yang terlihat saat ini dan harus bisa memenangkan pertandingan ini.