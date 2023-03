NONTON Gratis Live Streaming Arema FC Vs Persikabo 1973 Jam 15.00 WIB, Akses di Sini via HP

Saksikan siaran langsung via live streaming laga antara Arema FC Vs Persikabo 1973 pekan ke-31 Liga 1 2022/2023, yang berlangsung sore ini, Minggu (19/3/2023).

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung via live streaming laga antara Arema FC Vs Persikabo 1973 pekan ke-31 Liga 1 2022/2023, yang berlangsung sore ini, Minggu (19/3/2023).

Keseruan laga Arema FC Vs Persikabo akan dimulai pukul 15.00 WIB langsung dari Stadion PTIK, Jakarta, live Indosiar.

Selain bisa disaksikan di Indosiar, laga Arema FC vs Persikabo bisa ditonton via live streaming TV Online gratis via HP.

Saat ini skuat Singo Edan masih terseok-seok sulit untuk meraih kemenangan sejak Tragedi Kanjuruhan yang lalu.

Dalam catatan head to head, skuat Arema FC lebih unggul dari skuat Persikabo.

Tercatat dari lima laga terakhir, skuat Singo Edan empat kali menang dan satu kali seri dengan Persikabo

Sebaliknya dari jumlah gol dan statistik prediksi skor Arema FC Vs Persikabo membuat Singo Edan tak berkutik.

Lantas siapakah yang lebih diunggulkan antara Arema FC dan Persikabo?

Situasi sulit dihadapi Arema FC di Liga 1 2022. Kemenangan menjadi hal yang susah diwujudkan oleh klub beralias Singo Edan itu.

Di laga terakhirnya, pada pekan ke-30 melawan tuan rumah Persis Solo di Stadion Maguwoharjo Sleman, Rabu (15/3/2023) sore, Arema FC hanya menuai hasil imbang.

Tim asuhan Joko Susilo itu harus puas menerima satu poin setelah ditahan imbang 1-1.

Kegagalan meraih poin penuh memperpanjang puasa kemenangan Arema FC dalam lima laga meski Joko Susilo sempat optimistis bisa menang lawan Persis.

Nyatanya mereka tak bisa menang.