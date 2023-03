Sedang Berlangsung Derby Della Capitale: Lazio vs AS Roma Berlangsung Panas

Derby Della Capitale Lazio vs AS Roma.

TRIBUN-MEDAN.COM - Laga bertajuk Derby Della Capitale, antara Lazio vs AS Roma, tersaji pada pekan ke-27 Liga Italia Serie A. Duel antara Lazio vs AS Roma diprediksi berlangsung panas mengingat keduanya punya dendam yang mendarah daging dari musim ke musim.

Laga Lazio vs AS Roma digelar di Stadio Olimpico, Senin (20/3/2023), pukul 00.00 WITA dinihari nanti. Pertandingan antara Lazio vs AS Roma, dapat disaksikan melalui siaran langsung Bein Sports dan Live Streaming TV Online via Vidio.com.

Kabar kurang baik harus diterima AS Roma menjelang laga krusial kontra Lazio di Serie A. Salah satu pemain AS Roma diperkirakan akan absen pada laga tersebut. Pemain yang dimaksud yakni Rick Karsdorp yang menderita cedera patah tulang hidung.

Cedera tersebut diterima Rick Karsdorp saat membela AS Roma kontra Real Sociedad, (17/03/2023).

Seusai laga kontra Real Sociedad, Rick Karsdorp telah melakukan operasi pada tulang hidungnya, pada Sabtu (18/03/2023) kemarin. Rick Karsdorp menjalani operasi tulang hidung di klinik Villa Stuart di Roma. Hingga kini pihak AS Roma belum ada konfirmasi berapa lama Rick Karsdorp bakal absen.

Namun diperkirakan Rick Karsdorp akan kembali setelah jeda internasional Serie A mendatang. Rick Karsdorp akan kembali ke dalam lapangan hijau mengenakan masker pelindung pada wajahnya. Kendati demikian, pemain lain dari AS Roma dalam kondisi fit meski memiliki jadwal laga yang padat.

Diprediksi Mourinho tidak akan melakukan perubahan susunan pemain untuk melawan Lazio. Seperti Tammy Abraham sebagai ujung tombak dibantu oleh Paulo Dybala. Kemudian lini tengah bakal dikomandoi oleh Nemanja Matic bersama Pellegrini.

Lini belakang akan dihuni Roger Ibanez, Chris Smalling dan Gianluca Mancini. Penjaga gawang tetap dipercayakan kepada Rui Paricio. Pada laga Lazio vs AS Roma, tampaknya tim asuhan Jose Mourinho akan berusaha mati-matian mengincar poin penuh di kandang Lazio.

Pasalnya tambahan tiga poin pada laga Lazio vs AS Roma, akan memberikan pengaruh besar pada peringkat Serigala Ibukota di papan klasemen Liga Italia 2022-2023. Di mana saat ini AS Roma menduduki peringkat lima klasemen sementara Liga Italia 2022-2023.

Hasil kemenangan pada laga Lazio vs AS Roma akan membantu tim besutan Jose Mourinho langsung melesat ke peringkat tiga klasemen sementara Liga Italia 2022-2023. Menggeser Lazio yang saat ini menghuni peringkat tiga klasemen sementara Liga Italia 2022-2023.

AS Roma saat ini sudah mengoleksi 47 poin dari 26 laga yang sudah dijalani. Sementara Lazio mengumpulkan 49 poin dari 26 laga yang sudah dijalani. Jika melihat catatan tersebut nantinya kemenangan AS Roma akan membuat Serigala Ibukota langsung terbang ke peringkat tiga klasemen sementara Liga Italia 2022-2023. Namun tampaknya untuk merebut kemenangan dari Lazio bukan hal yang mudah bagi AS Roma.

Dimana Lazio diprediksi juga ingin menjaga marwah kandang mereka. Ditambah hasil kemenangan juga diperlukan Lazio agar bisa menggeser Inter Milan yangg saat ini berada di peringkat dua dengan raihan 50 poin dari 26 pertandingan.

Apabila Inter Milan kalah pada pekan ini tentu Lazio yang menang dari AS Roma langsung menggeser Inter Milan untuk pekan ini. Selain itu mengalahkan Lazio saat ini tampaknya akan cukup sulit bagi AS Roma. Pasalnya Lazio memiliki catatan yang cukup baik dalam lima laga terakhirnya.

Di mana Lazio berhasil mengoleksi tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan sekali kalah dalam lima laga terakhir di Liga Italia 2022-2023. Sementara AS Roma dari lima laga terakhir hanya meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kali kalah.