Harga Daging Sapi dan Ayam Makin Mahal Mendekati Ramadan Pertama di Kota Medan

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Menjelang Ramadan 1444 Hijriah, harga daging sapi dan daging ayam di Kota Medan meningkat, Selasa (21/3/2023).

Berdasarkan pantauan Tribun Medan di Pasar Tradisional Melati Jalan Bunga Sakura, Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, harga daging sapi saat ini dibandrol Rp 140 ribu per kilogram atau naik dari harga semula yaitu Rp 125 ribu per kilogram.

Sedangkan harga daging ayam yang semulanya Rp 26 ribu per kilogram, kini naik menjadi Rp 30 ribu per kilogram.

"Naik daging ayam pelan-pelan naiknya, semalam naik seribu ini naik lagi," ujar Anto satu diantara pedagang ayam potong boiler di Pasar Tradisional Melati kepada Tribun Medan, Selasa (21/3/2023).

Selain itu, harga komoditas lainnya seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, tomat hingga sayur-sayuran terpantau stabil.

Saat ini harga cabai merah dipatok Rp 36 ribu per kilogram, cabai rawit hijau Rp 32 ribu per kilogram, tomat Rp 8 ribu per kilogram dan bawang merah Rp 30 ribu per kilogram.

"Kalau harga stabil semua hari ini, harga sayur-sayuran pun rata semuanya Rp 8 ribu per kilogram, bawang putih aja yang harganya masih tinggi Rp 8 ribu seperempat," Tutur Bibi, pedagang sayuran di Pasar Melati Medan.

Dikatakannya, kenaikan komoditas bawang putih telah berlangsung selama satu bulan.

"Kalau bawang putih sudah lama naiknya, sudah sebulan lah harganya naik dari biasanya," Imbuhnya.

Berikut update harga pangan di Pasar Melati Medan

1. Bawang merah Rp 30.000 per kg

2. Bawang putih Rp 32.000 per kg

3. Cabai merah Rp 36.000 per kg

4. Cabai rawit Rp 32.000 per kg

5. Cabai hijau Rp 20.000

6. Tomat Rp 8.000 per kg

7. Telur ayam ras Rp 48 ribu per papan

8. Ayam Potong Rp 30.000 per kg

9. Minyak Goreng Curah Rp 15 ribu per Kg

10. Daging Sapi Rp 140 ribu per kilogram.

11. Ikan Basah Rp 50 ribu per kilogram

12. Cabai Rawit Caplak Rp 60 ribu per kilogram

(cr10/tribun-medan.com)