JADWAL Lengkap Siaran Kualifikasi EURO 2024 Mulai 23-29 Maret 2023, Ada Big Match Italia vs Inggris

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal pertandingan sepak bola akhir pekan ini tak menyajikan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman dan lainnya lantaran tengah jeda laga internasional.

Namun anda tetap bisa menyaksikan pertandingan sepak bola dari ajang pertandingan internasional khususnya di Benua Eropa laga seru dari Kualifikasi EURO 2024.

Jadwal Kualifikasi EURO 2024 akan dimulai 23 Maret 2024 dini hari hingga 29 Maret 2023.

Pada matchday pertama Kualifikasi EURO 2024 akan menyajikan duel big match seperti Italia vs Inggris, Prancis vs Belanda da Swedia vs Belgia.

Berikut jadwal kualifikasi Euro 2024 selengkapnya:

Kualifikasi fase grup

Matchday 1 | 23–25 Maret 2023

Matchday 2 | 26–28 Maret 2023

Matchday 3 | 16–17 Juni 2023

Matchday 4 | 19–20 Juni 2023

Matchday 5 | 7–9 September 2023

Matchday 6 | 10–12 September 2023

Matchday 7 | 12–14 Oktober 2023

Matchday 8 | 15–17 Oktober 2023

Matchday 9 | 16–18 November 2023

Matchday 10 | 19–21 November 2023

Babak play-off

Semifinal | 21 Maret 2024

Final | 26 Maret 2024

Matchday 1

Kamis, 23 maret 2023

22.00 WIB | Kazakhstan vs Slovenia

Jumat, 24 Maret 2023

02.45 WIB | Slovakia vs Luksemburg

02.45 WIB | Italia vs Inggris

02.45 WIB | Denmark vs Finlandia

02.45 WIB | Portugal vs Liechtenstein

02.45 WIB | San Marino vs Irlandia Utara

02.45 WIB | Makedonia Utara vs Malta

02.45 WIB | Bosnia dan Herzegovina vs Islandia

Sabtu, 25 Maret 2023