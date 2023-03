Boy William Siap Beri Pengumuman Penting, Unggah Foto Mesra dengan Ayu Ting Ting 

TRIBUN-MEDAN.com - Boy William siap beri pengumuman penting.

Ia mengunggah foto mesra dengan Ayu Ting Ting.

Berikut pengakuan Boy William yang memberikan pengumuman penting di laman Instagramnya bersama Ayu Ting Ting.

Ayu Ting Ting Dan Boy William Perang Dingin 4 Tahun (Ist)

Boy William baru saja membuat pengumuman mengejutkan bersama Ayu Ting Ting di Instagram, Rabu (22/3/2023).

Diketahui, akun Instagram Boy William baru saja kembali setelah beberapa hari menghilang.

Dalam pengumuman tersebut Boy William dan Ayu Ting Ting membuat heboh warganet.

Pasalnya unggahan Instagram Boy William menampilkan foto mesra bak prewed bersama Ayu Tin Ting.

Dengan keterangan unggahan yang mengarahkan kepada momen spesial akan terjadi pada Boy William dan Ayu Ting Ting.

"Is this what you want? Well, here you have it (apakah ini yang kamu inginkan? Nah, ini dia)," tulis Boy William.

Terlihat dalam postingan tersebut Boy William dan Ayu Ting Ting mengenakan pakaian senada berwarna putih.

Ayu Ting Ting berpose menghadap ke samping dengan mata menunduk, sementara Boy William menghadap kedepan dengan bibir tepat diatas hidung Ayu Ting Ting.

Unggahan Instagram Boy William, buat pengumuman bersama Ayu Ting Ting (Instagram/boywilliam17)

Sontak saja postingan tersebut membuat netizen berprasangka bahwa Boy William dan Ayu Ting Ting akan menyebarkan undangan pernikahan.

Sebelumnya, dalam unggahan cerita Instagram Boy William menuliskan isyarat akan ada kejutan besar.

"Hi everybody, thank you so much for welcoming me back on Instagram. I hope you are all well. Tomorrow i'm going to have a big announcement for you all. See you tomorrow," tulis Boy William