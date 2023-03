Chord dan Lirik Lagu Batak Ho Do Na Parjolo By Duo Naimarata

TRIBUN-MEDAN.COM – Berikut lirik dan chord lagu batak Ho Do Na Parjolo yang dipopulerkan oleh Duo Naimarata.

Lagu batak Ho Do Na Parjolo merupakan sebuah lagu yang diciptakan oleh Anton Siallagan dan kemudian dinyanyikan oleh Duo Naimarata.

Lagu batak Ho Do Na Parjolo ini berisi tentang cinta pertama sehingga lagu ini sangat cocok dinyanyikan untuk gebetan ataupun kekasih.

Chord dan Lirik Lagu Batak Ho Do Na Parjolo

INTRO :

F C Am Dm G C C7

F C A Dm G C

C Em



Ho do, na parjolo

Dm G C

Na mandok tu au sayang

C Em

Ho do, holan ho dope