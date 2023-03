Prediksi Skor Timnas Jerman vs Peru FIFA MatchDay 2023 dan Link Nonton Live Streaming Jerman vs Peru

Prediksi Timnas Jerman vs Peru di FIFA MatchDay 2023 via Live Score, Serge Gnabry Main. Sebelumnya, Timnas Jerman menang atas Kosta Rika tapi gagal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar

TRIBUN-MEDAN.COM - Timnas Jerman akan melakoni laga melawan Peru di FIFA MatchDay 2023, Minggu (26/3/2023) WIB.

Siaran langsung dan Link Live Streaming Bola laga Jerman vs Peru bisa diakses via Live Streaming TV Online dan via Live Score mulai jam 02.45 WIB.

Prediksi Susunan Pemain Jerman vs Peru di FIFA MatchDay 2023, Minggu 26 Maret 2023 yang bisa dipantau via Link Live Score UEFA.

Gnabry diprediksi main.

Link Live Streaming Jerman vs Peru di FIFA Matchday sudah disediakan di artikel ini.

Preview Laga

Bek AC Milan Malick Thiaw menerima panggilan pertamanya ke tim nasional (timnas) Jerman untuk jeda internasional.

Dilansir dari Sempre Milan pada Sabtu (25/3/2023), Thiaw mengungkapkan bahwa panggilan untuk berlaga bersama timnas Jerman membuatnya merasa bangga.

Pemain belakang AC Milan tersebut juga mengatakan bahwa ia ingin terus belajar dan berkembang.

"Besar. Itu membuat saya senang dan bangga. Dan itu membuktikan bahwa semua kerja keras selama beberapa tahun terakhir dan dukungan tanpa syarat dari keluarga saya, yang selalu ada untuk saya, membuahkan hasil." kata Thiaw dalam wawancara di saluran resmi timnas Jerman.

"Tetapi bahkan sekarang saya di sini bersama tim nasional, saya tidak ingin berhenti dalam perkembangan saya. Saya ingin belajar dan terus berkembang.” sambungnya.

Thiaw juga mengungkapkan bahwa rekan setimnya, yakni Zlatan Ibrahimovic sang Striker senior AC Milan turut bereaksi dengan memberikan masukan terkait perekrutan dari Timnas Jerman ini.

Disebutkan bahwa Ibrahimovic menyarankan Thiaw yang dipanggil Timnas Jerman, agar tetap tenang.

Selain itu, kata Thiaw, Ibrahimovic menyebut bahwa ini baru permulaan.