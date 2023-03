TRIBUN-MEDAN.com - Beri rating rendah untuk wajah Lyodra Ginting, penyanyi Gabriel Prince minta maaf.

Gabriel Prince menyampaikan permintaan maafnya khususnya untuk penggemar Lyodra.

Sebagaimana diketahui, Gabriel Prince baru-baru ini dihujat oleh penggemar Lyodra, lantaran memberi rating rendah untuk visual jebolan Indonesian Idol tersebut.

Tak hanya minta maaf, Gabriel juga memberi klarifikasi terkait kontennya dengan sang adik, Philipus Royce yang disebut menyinggung Lyodra.

"Aku mau bahas sedikit tentang konten YouTube kemarin yang mungkin banyak yang salah paham," kata Gabriel Prince di Instagram Story dikutip Minggu (26/3/2023).

"Aku mau minta maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung atau tidak nyaman buat kalian, tapi aku harus meluruskan kalau aku tidak ada niat sedikitpun untuk menjatuhkan orang lain atau tidak menghargai mereka," lanjutnya.

Gabriel Prince menegaskan, bahwa sejak kecil dirinya selalu diajarkan tentang etika, sikap, dan kejujuran.

"Aku sudah bilang betapa aku juga admire their career. Kita semua sebagai pelaku entertainment juga bekerja keras dengan kelebihan dan kekurangan kita masing-masing dan aku sangat bersyukur dan berterima kasih kepada orang-orang yang support aku selama ini," tulisnya.

Gabriel Prince menjelaskan, bahwa ucapannya terkait singgungan ke Lyodra hanyalah salah paham.

Ia kembali meminta maaf dan berharap bisa lebih bijaksana lagi dalam menggunakan media sosial.

"Sekali lagi aku minta maaf atas kesalahpahamannya. Semoga kita semua lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media dan saling support untuk terus berkarya, thank you and have a good one," pungkas Gabriel Prince.

Sebelumnya, Gabriel Prince dan adiknya memberikan nilai pada visual atau wajah penyanyi Lyodra menuai hujatan dari penggemar sang penyanyi.

Awalnya, Gabriel Prince yang diminta memberi rating perempuan dalam salah satu konten TikTok.

Gabriel Prince diminta memberikan nilai yang diberikan berdasarkan foto yang ditunjukkan.