LINK Live Streaming Kroasia Vs Wales Kualifikasi EURO 2024 Jam 02.45 WIB, Akses di Sini Nontonnya

Saksikan live streaming laga antara Timnas Kroasia vs Wales di babak Kualifikasi EURO 2024 Sabtu (25/3/2023) waktu setempat atau hari Minggu (25/3/2023) WIB.

Keseruan laga Kroasia vs Wales ini kick off pukul 02.45 WIB, tak tayang TV lokal tapi via live streaming.

Wales memulai hidup tanpa Gareth Bale dengan melakukan perjalanan yang menakutkan untuk melawan tim urutan ketiga Piala Dunia Kroasia.

Kedua negara memiliki aspirasi untuk finis di puncak grup kualifikasi EURO 2024 mereka, yang juga menampilkan Turki, Armenia, dan Latvia.

Ada perasaan bahwa Wales telah mendekati akhir dari sebuah era untuk beberapa waktu, dan itu terlihat ketika Bale gantung sepatu setelah Piala Dunia.

Kroasia juga menghadapi prospek era yang akan segera berakhir setelah finis di posisi ketiga di Qatar.

Namun pemain seperti Luka Modric dan Ivan Perisic tetap aktif di kancah internasional ketika Dejan Lovren mengumumkan pensiun dari tim nasionalnya.

Sejak awal 2021, Kroasia hanya kalah satu kali di pertandingan kandang, menyoroti besarnya tugas Wales saat mereka berhadapan dengan tim Eropa dengan performa terbaik kedua di Qatar.

Head to Head Kroasia vs Wales

Lima pertemuan terakhir kedua tim, Kroasia lebih dominan ketimbang Wales.

Luka Modric dan kawan-kawan mampu menang empat kali melawan Walel dan sekali imbang.

Berikut head to head lima pertemuan terakhir kedua tim :