NONTON Live Streaming Malta Vs Italia Jam 01.45 WIB, Tak Tayang TV Lokal, Akses di Sini via HP

Timnas Italia kalah telak dari Inggris di kualiafikasi EURO 2024. Saksikan live streaming laga antara Malta vs Italia dalam lanjutan Kualifikasi EURO 2024 yang berlnagsung Senin (27/3/2023) dini hari WIB.

TRIBUN-MEDAN.COM - Saksikan live streaming laga antara Malta vs Italia dalam lanjutan Kualifikasi EURO 2024 yang berlnagsung Senin (27/3/2023) dini hari WIB.

Jadwal siaran langsung duel Grup C Kualifikasi Piala Eropa akan tayang pada Senin, 27 Maret 2023 pukul 01.45 WIB.

Keseruan laga Malta vs Portugal ini tak disiarkan TV lokal tapi tayang via live streaming.

Link nonton live streaming Malaya vs Italia bisa anda klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Prediksi skor Malta vs Italia di Kualifikasi Euro 2024 mengarah pada kemenangan tim tamu, meski kedua tim sama-sama kalah di pertandingan pertama kemarin.

Keduanya kalah dalam pertandingan pembukaan kualifikasi Euro 2024, Malta dan juara bertahan Eropa, Italia bertemu di Ta'Qali pada hari Minggu malam waktu setempat.

Sementara tuan rumah kalah 2-1 dari musuh bebuyutan playoff Piala Dunia Italia, Makedonia Utara, tetangga mereka menderita kekalahan kandang dari favorit Grup C, Inggris.

Menyusul 45 menit pertama yang luar biasa di Stadio Maradona pada pertengahan pekan, pertahanan Italia atas mahkota kontinental mereka telah membuat awal yang menyedihkan.

Meskipun pasukan Roberto Mancini melawan balik untuk menekan Inggris, mereka pulang dari Naples dengan tangan kosong.

Salah satu dari sedikit sorotan dari perspektif Italia adalah debut mencetak gol dari striker kelahiran Argentina Mateo Retegui, yang direkrut ke dalam skuad melalui 'aturan kakek nenek' yang terkenal, meski belum pernah bermain di Italia.

Dihancurkan oleh cedera, dan kekurangan energi dan kepercayaan diri menyusul bencana kualifikasi Piala Dunia terbaru mereka, Azzurri terbukti menjadi bayang-bayang pucat dari tim yang mengangkat trofi Kejuaraan Eropa pada musim panas 2021.

Meskipun mereka berhasil memuncaki grup Liga Bangsa-Bangsa mereka - juga menampilkan Inggris - selama periode intervensi, mereka sudah tertinggal dari The Three Lions dalam perlombaan untuk memenangkan Grup C dan mencapai final tahun depan dengan penuh gaya.

Menghindari playoff dengan segala cara akan menjadi agenda utama Mancini mengingat peristiwa beberapa tahun terakhir, jadi mengamankan setidaknya finis dua besar adalah persyaratan minimum La Nazionale.

Untungnya bagi mantan pelatih Manchester City itu, timnya akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali dengan cepat di Malta akhir pekan ini, dalam pertandingan terakhir mereka sebelum final UEFA Nations League bulan Juni dimulai dengan semifinal melawan Spanyol.