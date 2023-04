Promo Buka Puasa dan Staycation di Hotel Grand Mercure Medan Angkasa

Suasana pengunjung saat menikmati paket buka puasa bersama berkonsep All You Can Eat di Kisah Kafe Poolside, Hotel Grand Mercure Medan Angkasa

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Bulan suci Ramadan adalah salah satu momen yang paling di nantikan oleh umat Muslim setiap tahunnya.

Momen ini menjadi kesempatan untuk memperat tali silaturahmi dengan kerabat ataupun keluarga tercinta dan sekaligus memperkuat ibadah kepada Allah SWT.

Dalam menyemarakkan Ramadan kali ini, Hotel Grand Mercure Medan Angkasa yang merupakan salah satu hotel bintang lima turut memeriahkan bulan Ramadhan dengan berbagai promo-promo menarik.

Mulai dari promo menginap, paket buka puasa bersama hingga promo khusus untuk gathering.

Disampaikan oleh Marketing Communication Grand Mercure Medan Angkasa Tinera Siburian, momen Ramadan tahun ini, Grand Mercure Medan Angka menawarkan Semarak Ramadan Buffet untuk paket buka puasa dan Ramadan Kareem Room Package untuk paket menginap.

Ia mengatakan Ramadan Kareem Room Package ditawarkan dengan harga Rp 799 ribu net dengan fasilitas satu malam menginap di kamar Deluxe, sarapan atau sahur untuk dua orang, akses ke kolam renang dan pusat kebugaran serta gratis takjil Ramadan untuk 2 orang.

"Tidak hanya itu, tamu juga dapat menikmati fasilitas menguntungkan lainnya berupa upgrade tipe kamar dengan daftar menjadi member ALL - Accor Live Limitless secara gratis, promo yang ditawarkan ini hanya berlaku selama bulan Ramadan, " ucapnya saat diwawancarai, Rabu (29/3/2023).

Selain promo menginap, Grand Mercure Medan Angkasa juga menawarkan paket buka puasa bersama berkonsep All You Can Eat dengan harga Rp 198 ribu per orang yang dapat dinikmati di Kisah Kafe Poolside.

Menu yang disajikan terdiri dari ragam menu citarasa lokal dan menu Timur Tengah seperti Nasi Kabsah Kambing, Nasi Briyani Ayam, Hoummus, Baba Gannouj dan lain-lain.

Promo ini berlaku dari 23 Maret - 20 April 2023 mulai pukul 18.00 WIB.

Tinera menambahkan khusus Semarak Ramadan Buffet tamu bisa mendapatkan penawaran Beli 4 Dapat 5 dan diskon tambahan sebesar 5 persen dengan mendaftar menjadi member Accor Live Limitless secara gratis..

Turut serta dalam program Corporate Social Responsibility (CSR), senilai Rp 5.000 dari setiap transaksi Semarak Ramadan Buffet akan didonasikan ke Yayasan Peduli Tunas Bangsa / A Trust for A Child.

Bagi Anda yang ingin menyemarakkan momen Ramadan di Grand Mercure Medan Angkasa, dapat melakukan pemesanan melalui telepon 061 – 4555888 atau Whatsapp 0822 8335 8400 untuk pemesanan kamar dan 0813 7559 3275 untuk pemesanan paket buka puasa.

(cr9/Tribun-Medan.com)