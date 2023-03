Pamer Foto Mesra dengan Ayu Ting Ting, Boy William Dituding Gagal Move On dengan Karen Vendela 

TRIBUN-MEDAN.com – Meskipun kerap memamerkan kemesraan dengan Ayu Ting Ting, presenter Boy William dinilai belum move on dengan mantan tunangannya.

Berawal dari postingan Karen Vendela yang mengunggah potret bareng kekasih barunya.

Namun, postingan itu tak mendapat like dari Boy William.

Dilansir dari kanal YouTube Iwill Network, Kamis (30/3/2023) Natasha Wilona mendadak melakukan panggilan video ke Karen Vendela dan langsung menanyakan postingannya.

Kemudian, Boy William mengaku sudah memberikan tanda suka pada foto Karen hingga mendoakan Karen.

"Kemarin lupa di-like. Kemarin sudah lihat, mau aku double tap tapi jariku cuma satu kali tap kayaknya, ya sudah enggak apa-apa," kata Boy Willaim.

"Anyway congrats ya. Congratulations. I hope you're happy. Are you happy?" tambahnya.

Mendengar hal itu, karen mengaku sangat bahagia sekarang dan menyebutkan sudah seharusnya move on dari masa lalu.

"Ya, move on to the new chapter, the better chapter, (ya move on ke lembaran baru, lembaran yang lebih baik)," jawab Karen Vendela.

