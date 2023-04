Pengakuan Ahmad Dhani Sakit Hati ke Once Sejak 2010, Suami Mulan Jameela: Kesalnya Baru Sekarang

TRIBUN-MEDAN.com - Hubungan Ahmad Dhani dan Once Mekel sempat memanas belakangan ini.

Kedua musisi itu saling melempar komentar di depan publik terkait pembayaran royalti.

Menurut Ahmad Dhani nominal royalti yang harus dibayarkan Once dari tahun 2010 bila mencapai miliaran rupiah.

Ia juga mengaku sudah sakit hati akan sikap Oncel sejak tahun 2010, karena di tahun itulah Once tak menuntaskan urusan royalti atas lagu-lagu ciptaannya.

"Kemarin nggak kesel, masih sabar," ujar Ahmad Dhani dilansir dari Tribun Seleb.

"Tapi kalau ditanya sakit hatinya sudah dari 2010? Oh, iya dong," tambahnya.

Kekesalannya memuncak di tahun ini, sehingga ayah Al, El dan Dul itu pun kerap mengutarakan keresahannya di depan publik pada berbagai kesempatan.

Once Mekel Dilarang Nyanyikan Lagu Dewa 19, Ahmad Dhani Kuak Alasannya, Disanksi Jika Melanggar (Instagram)

"Ya karena kesalnya baru sekarang," kata Dhani.

Meski demikian, kini Ahmad Dhani sudah melupakan masalah bisnisnya dengan Once dan tak ingin mempermasalahkan lagi.

"Yang penting kedepannya adalah (perubahan) ternyata perdebatan ini itu sudah selesai, kesempatan ini akhirnya menjadi sebuah hal yang menguntungkan bagi pengarang lagu bukan buat penyanyi ya," jelas Ahmad Dhani.

Setelah melakukan diskusi dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Ahmad Dhani merasa puas karena hasilnya tercipta sebuah aturan yang dianggap menguntungkan para musisi pencipta lagu.

Dhani menerangkan bahwa tugas LMKN adalah untuk melindungi hak-hak para musisi pengarang dan pencipta lagu.

"Maaf-maaf saja, LMKN kan sejatinya dibuat untuk melindungi hak-hak pengarang lagu. Kita, saya, sudah punya group discussion pengarang lagu," bebernya.

Dhani pun menegaskan hubungan pertemanannya dengan Once sama sekali tidak terganggu dengan masalah ini.

"Gini loh, saya sama Once itu ribut kan soal bisnis, ya it's only a business.

Jadi kalau berteman, ya biasa aja berteman. Enggak ada permasalahan," kata Ahmad Dhani dikutip dari Kompas.com dalam dalan konferensi pers di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (4/4/2023) kemarin.

"Kalau bisnis, ya beda lagi. Jadi It's only about business, no hard feeling," lanjut Dhani.

