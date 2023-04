PREDIKSI Skor Real Madrid Vs Villarreal, Tekad Madrid Kejar Barca Bisa Terjegal, Live Jam 02.00 WIB

TRIBUN-MEDAN.com - Real Madrid dijadwalkan akan bertemu tim tangguh melawan Villarreal pada pekan ke-28 Liga Spanyol, Minggu (9/4/2023) dini hari WIB nanti.

Menurut jadwal siaran langsung duel bertajuk big match Real Madrid vs Villarreal di pekan ke-28 ini kick off pukul 02.00 WIB, via live streaming TV Online.

Los Blancos saat ini berada di urutan kedua klasemen, 11 poin di belakang pemimpin Barcelona dengan jumlah pertandingan yang sama (27), sementara Villarreal duduk di urutan keenam, empat poin di belakang Real Sociedad yang berada di urutan keempat dalam perebutan posisi empat besar.

Kecuali jika sesuatu yang luar biasa terjadi selama beberapa minggu ke depan, Real Madrid tidak akan mempertahankan gelar La Liga musim ini.

Baca juga: Liverpool Vs Arsenal - Arteta Siap Jalani Keangkeran Anfield, Ada Luka Youll Never Walk Alone

Hal itu karena Barcelona unggul 11 poin di puncak klasemen, yang berarti bahwa tim Catalan harus mengalami kehancuran serius untuk membuka persaingan kembali.

Tim asuhan Carlo Ancelotti mengejar trofi di dua kompetisi musim ini, termasuk Liga Champions, di mana mereka bersiap untuk menghadapi Chelsea di perempat final.

Los Blancos akan memasuki pertandingan ini dengan hasil yang menakjubkan, sementara itu, setelah mencatatkan kemenangan 4-0 atas Barcelona di leg kedua semifinal Copa del Rey di Camp Nou, Rabu.

Real Madrid tertinggal 1-0 menjelang leg kedua, tetapi kemenangan yang terkenal membuat mereka melaju ke final, di mana mereka akan menghadapi Osasuna untuk memperebutkan trofi.

Los Blancos memiliki rekor kandang terbaik kedua di liga musim ini, mengumpulkan 31 poin dari 13 pertandingan di Bernabeu, sementara Villarreal memiliki rekor terbaik keenam dalam perjalanan mereka.

Baca juga: LIVE Streaming Man United Vs Everton Jam 18.30 WIB, Ten Hag Siapkan Kejutan, Rashford Ganti Tandem

Namun, tim Ancelotti tanpa kemenangan dalam empat pertandingan La Liga terakhir mereka dengan Kapal Selam Kuning dan menderita kekalahan 2-1 di pertandingan sebelumnya awal musim ini.

Villarreal, sementara itu, akan memasuki pertandingan ini dengan dukungan kemenangan kandang 2-0 yang meningkatkan moral atas Real Sociedad akhir pekan lalu.

Penalti Dani Parejo pada menit ke-77 membuat pasukan Quique Setien memimpin, sebelum Nicolas Jackson mencatatkan gol kedua empat menit kemudian, dengan tim tuan rumah mengamankan tiga poin vital dalam pertarungan empat besar mereka.

Kapal Selam Kuning berada di urutan keenam dalam tabel, satu poin di belakang Real Betis yang berada di urutan kelima dan empat poin di belakang Real Sociedad yang berada di urutan keempat, dengan ketiga tim berjuang untuk tempat Liga Champions.

Villarreal belum finis keempat di papan atas Spanyol sejak 2016, dan mereka berada di urutan ketujuh dalam dua musim terakhir, jadi ini akan menjadi lompatan yang mengesankan ke urutan keempat musim ini.