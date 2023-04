CARA Marshanda Menjaga Kesehatan Mental Agar Tetap Waras: Keluarkan Semua Emosi

TRIBUN-MEDAN.com – Sukses membintangi serial Induk Gajah, artis cantik Marshanda kini bagikan cara dalam menjaga kesehatan mentalnya.

Hal ini dilakukan agar tetap waras ditengah padatnya aktivitas di dunia entertainment.

Dilansir dari TikTok pribadinya, Minggu (9/4/2023) Marshanda mengunggah video yang membahas soal kesehatan mental.

Dalam postingan itu, Marshanda mengatakan jika emosi apapun dalam tubuh memang harus diluapkan.

Menurutnya, emosi yang dipendam akan tersimpan di berbagai organ tubuh yang dapat menimbulkan penyakit.

"Lets check in our body dan bertanya, jangan takut untuk menangis, untuk bergerak, untuk mengeluarkan semua emosi yang tersimpan di badan kita and be healthier," kata Marshanda.

Berikut Video Selengkapnya:

(*/tribun-medan.com)