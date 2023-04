SIARAN LANGSUNG Ajax vs Fortuna Sittard Eredivisie, Live Streaming Ajax vs Fortuna Sittard via HP

Prediksi Skor Ajax vs Fortuna Sittard di Eredivisie Malam Ini Pukul 21.45 WIB. Ajax akan menghadapi Fortuna Sittard dalam pertandingan Eredivisie malam ini

TRIBUN-MEDAN.COM - Ajax Amsterdam bertanding melawan Fortuna Sittard dalam lanjutan Liga Belanda hari Minggu (9/4/2023).

Duel Ajax vs Fortuna Sittard diprediksi berlangsung menarik.

Jadwal siaran langsung duel ini akan dimainkan pada Ahad, 9 April pukul 21.45 WIB.

Prediksi skor Ajax vs Fortuna Sittard di Eredivisie malam ini mengarah pada kemenangan telak tuan rumah.

Preview Pertandingan

Ajax Amsterdam menghadapi Fortuna Sittard di Johan Cruijff Arena di babak terakhir pertandingan Eredivisie pada Minggu sore waktu setempat.

Tuan rumah masih dalam perburuan gelar, saat ini duduk di posisi kedua, sedangkan tim tamu berada di urutan ke-11, terpaut tiga poin dari tempat playoff Liga Konferensi Eropa.

Dengan hanya tujuh pertandingan tersisa di Eredivisie, masih ada peluang luar bahwa Ajax bisa memenangkan liga.

Akan tetapi, mereka harus melakukan perjalanan yang hampir sempurna, mengingat mereka membuntuti pemimpin liga Feyenoord dengan selisih delapan poin.

The Sons of the Gods menghadapi Feyenoord dalam pertandingan terakhir mereka di Johan Cruijff ArenA, yang kemungkinan besar akan menjadi lemparan enam angka nyata dalam perburuan gelar, kalah 3-2 setelah serangan telat dari Lutsharel Geertruida.

Skuad asuhan John Heitinga secara tidak biasa berjuang di pertandingan kandang musim ini.

Mereka hanya meraih 25 poin dari 13 pertandingan, rekor terbaik keenam di divisi ini, juga kalah dari sesama pemburu gelar PSV Eindhoven pada bulan November.

Dalam 12 pertandingan terakhir Ajax melawan lawan hari Minggu, mereka telah menang dalam 11 kesempatan.

Tim ibu kota hanya meraih kemenangan tandang 3-2 di Stadion Fortuna Sittard awal musim ini berkat gol dari Kenneth Taylor, Devyne Rensch, dan Brian Brobbey.