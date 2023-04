Chord Lirik Lagu Batak Boasa Ikkon Pajumpang Dipopulerkan Oleh Joy Tobing 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Lirik Lagu Batak Boasa Ikkon Pajumpang adalah judul Lagu Batak yang dipopulerkan oleh Joy Tobing.

Mainkan Lagu Batak milik Joy Tobing tersebut denga chord gitar berikut ini.

Chord Lirik Lagu Batak Boasa Ikkon Pajumpang

Intro : F C G C 2x G

*

C Dm

Borngin soada donganki

G C

tading sasada au disi

Am F

dilage-lage podoman ki

C G C G

tung dao, dao ho sian au

**

C Dm

Rurus, tarsongon bulung

G C

Ruccus, gulang tu toru

Am F

songoni ma nang rohakku

C G C G

bereng au, ito dahasian

REFF :

C G

Boasa ikkon pajumpang

Dm G C

hape..e ikkon marsirang

F

boasa ma ho hutanda

C G C G

dang tardok au sude na hasian

***

C Dm

Dang boi huhalupahon

G C

dang boi mago sian rohakki

Am F

holan ho do dingolukku

C G C G

nangpe tung dao ho sian au

intro : G C Dm G C

Am F C G C G



kembali Ke ** , REFF & ***

Am F

holan ho do dingolukku

C G C

nangpe tung dao ho sian au

Outro : F C

(cr30/tribun-medan.com)