KETAKUTAN Istri Raffi Ahmad dengan Orang Lain, Nagita Slavina Ogah Dipuji Gegara Sering Dibohongi

TRIBUN-MEDAN.com – Baru-baru ini, pengakuan Nagita Slavina mendadak jadi sorotan warganet lantaran mengaku takut dipuji oleh orang lain.

Dilansir dari kanal YouTube Tasya Farasya, Istri Raffi Ahmad merasa pujian tersebut terkadang tidak benar.

"Takut aja gitu kalau dipuji-puji. Karena gue percaya atau enggak, gue tuh kalau dipuji nggak pernah percaya," kata Nagita, dikutip dari tayangan YouTube tasya farasya, Jumat (7/4/2023).

Mendengar hal itu, sontak saja menuai pertanyaan dari selebgram Tasya Farasya hingga Nagita Slavina merasa terlalu sering dibohongi.

"Kenapa bisa kayak gitu?" tanya Tasya Farasya.

"Apa gue sering dibohongi orang," jawab Nagita Slavina.

Terlebih Nagita bukanlah tipe-tipe yang mudah melontarkan pujian.

Istri Raffi Ahmad ini pun memilih untuk menyimpannya dalam hati tanpa mengutarakan hal tersebut.

"Kalau gue misalnya kagum sama seseorang itu gue keep it to myself gitu. Pasti gue kayak ih cantik ya, ih ganteng gitu. Biasanya gitu," terang Nagita.

Meski pujian yang diberikan orang lain benar, namun Nagita merasa ragu apakah dirinya memang seperti yang disebutkan.

"Jadi menurut gue, kalau orang yang terlalu memuji, 'kayaknya enggak bener deh' gitu. Kayaknya nggak segitunya juga," ujar Nagita Slavina.

Ia bahkan merasa pujian yang diberikan untuknya terkadang terasa berlebihan.

"Mungkin bener, tapi kayaknya berlebihan deh kalau sampai ngomong ke gue gitu," sambungnya.

Berikut Video Selengkapnya:

