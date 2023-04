LIVE Streaming Barcelona Vs Girona Jam 02.00 WIB, Prediksi Skor Barca Menang Telak

TRIBUN-MEDAN.com - Barcelona akan melawan Girona dalam lanjutan Liga Spanyol, Senin (10/4/2023) waktu setempat atau Selasa dini hari WIB.

Barcelona diprediksi unggul atas Girona dalam pertandingan La Liga pekan Ke-28 yang digelar di Stadion Spotify Camp Nou, Selasa (11/4/2023).

Keseruan laga Barcelona vs Girona kick off pukul 02.00 WIB tayang via live streaming TV Online.

Bukan karena faktor laga ini digelar di kandang Barcelona, Barca jauh diunggulkan untuk menang atas Girona di laga ini.

Tapi juga dalam catatan head to head di 10 laga kedua tim, Barcelona tercatat 8 kali menang, 1 kali seri, dan baru sekali kalah atas Girona.

Sejumlah situs data sepak bola memberikan prediksi Barcelona menang atas Girona.

Whoscored memprediksi, Barcelona menang 2-1 atas Girona.

Sportsmole memberikan prediksi Barcelona menang 2-0 atas Girona.

Sedangkan Sportskeed memberikan prediksi, Barcelona menang dengan skor 3-1 atas Girona.

Ousmane Dembele akan absen untuk Barcelona saat ia pulih dari cedera otot.

Andreas Christensen mengalami masalah betis sementara Pedri mengalami masalah paha.

Frenkie de Jong masih absen karena cedera hamstring.

Ibrahima Kebe absen karena cedera lutut sementara Yan Couto absen karena masalah pergelangan kaki.

Yangel Herrera dan Alexander Callens sama-sama absen karena masalah otot.