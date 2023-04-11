Liga Champions

PREDIKSI Skor Benfica Vs Inter Milan, Upaya Tuan Rumah Ukir Sejarah, Nerazurri Bakal Kalah

Pertandingan leg pertama babak perempat final Liga Champions antara Benfica vs Inter Milan akan dihelat di Stadion da Luz, Rabu (12/4/2023) pukul 02.0

Editor: Ilham Fazrir Harahap
zoom-inlihat foto PREDIKSI Skor Benfica Vs Inter Milan, Upaya Tuan Rumah Ukir Sejarah, Nerazurri Bakal Kalah
Ist
Liga Champions - Benfica akan melawan Inter Milan di leg pertama perempat final Liga Champions 2022-2023, Rabu (12/4/2023) dini hari WIB. 

TRIBUN-MEDAN.com - Benfica akan berduel kontra Inter Milan di leg pertama perempat final Liga Champions 2022-2023, Rabu (12/4/2023) dini hari WIB Nanti.

Pertandingan Benfica vs Inter Milan akan dihelat di Stadion da Luz, Rabu (12/4/2023) pukul 02.00 WIB, tak disiarkan SCTV tap via live streaming TV Online.

Beberapa bursa prediksi skor menjagokan laga Benfica vs Inter Milan akan dimenangkan oleh tim tuan rumah.

Prediksi Skor

CBS Sports: Benfica 2-1 Inter Milan

Evening Standard: Benfica 2-0 Inter Milan

SportsMole: Benfica 3-1 Inter Milan

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Upaya Benfica Ukir Sejarah

Dikutip dari situs resmi Nerazzurri, kedua tim telah bertemu sebanyak tiga kali di kompetisi Eropa.

Salah satunya bahkan terjadi di final European Cup 1965.

Ketika itu, Nerazzurri sukses meraih kemenangan tipis 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Jair pada menit ke-42.

Sementara itu, dua laga lain terjadi di babak 16 besar UEFA Cup musim 2003/04.

27/5/1965 - Inter 1-0 Benfica

11/3/2004 - Benfica 0-0 Inter

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