PREDIKSI Feyenoord Vs AS Roma, Lengkap Susunan Pemain, Skor, H2H, Live Jam 23.45 WIB

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut prediksi laga Feyenoord vs AS Roma di babak perempat final Liga Europa yang berlangsung malam ini, Kamis (13/4/2023).

Perempat final Liga Europa leg pertama akan dibuka dengan pertandingan Feyenoord vs AS Roma.

Jam tayang Kick off Feyenoord vs AS Roma di Liga Europa malam ini berlangsung pukul 23.45 WIB di Stadion De Kuip.

Tuan rumah Feyenoord memasuki pertandingan Liga Europa ini setelah menang 5-1 atas Waalwijk asuhan Joseph Ooosting di Eredivisie.

Dua gol dari pemain depan Brasil Igor Paixao dan gol dari bek kiri Quilindschy Hartman dan penyerang Meksiko Santiago Gimenez memastikan kemenangan untuk Feyenoord dari Arne Slot.

Penyerang Yassin Oukili mencetak gol bunuh diri yang tidak menguntungkan untuk melengkapi skor untuk Feyenoord, sementara pemain sayap Spanyol Julen Lobete mencetak gol untuk Waalwijk.

Di sisi lain, AS Roma mengalahkan Torino asuhan Ivan Juric 1-0. Penalti di babak pertama dari penyerang Argentina Paulo Dybala memastikan kemenangan AS Roma asuhan Jose Mourinho.

Kemenangan AS Roma dari Torino di Liga Italia tersebut memecahkan rekor buruk tandang dengan catatan tak pernah menang dalam pertandingan tandang sejak Januari.

Prediksi Feyenoord vs AS Roma

Dua dari 3 prediksi skor menyebutkan Feyenoord sebagai tuan rumah akan memenangkan leg pertama Liga Europa ini.

1. SportsKeeda

Feyenoord berada di puncak liga mereka, unggul delapan poin dari Ajax. Mereka tampil luar biasa musim ini di bawah manajemen Arne Slot, yang kemudian dikaitkan dengan klub seperti Tottenham Hotspur dan Leeds United baru-baru ini.

Meskipun berprestasi di Eropa pasti akan menjadi ambisi, prioritas Feyenoord, dapat dimengerti, mungkin terletak di dalam negeri saat ini.

Orkun Kokcu telah menjadi salah satu pemain terbaik klub musim ini, dan pemain berusia 22 tahun itu kini banyak dikaitkan dengan Manchester United.