Nangis di Pelukan Gading Marten, Gisel Bersyukur Mantan Suami Selalu Ada: Mas Nomor Satu

Bagaimana tidak, artis yang akrab disapa Gisel itu terekam kamera sedang menangis sambil memeluk sang mantan suami, Gading Marten.

Melansir Tribunnews.com, Gisel tampak mengungkap rasa terima kasihnya pada Gading Marten yang selalu mendukung dan menerimanya.

"Pokoknya terima kasih, buat all the support, buat penerimaannya, buat all the love, kasih yang besar," ucap Gisel saat menjadi bintang tamu di acara Saurans NET TV, dikutip dari YouTube Ini Talk Show, Kamis (13/4/2023).

Gisel juga sangat bersyukur Gading selalu ada untuknya terlepas dari persoalan yang pernah ada.

Kekasih Baru Gading Marten Direspons Roy Marten (Ayah), Sosok Dokter Hadir Usai Cerai dengan Gisel (kolase you tube instagram)

"Sudah selalu dewasa, sudah selalu ada juga. Ya gitu deh pokoknya bersyukur, kalau ditanyain tuh pasti bersyukur," kata Gisel.

"Sudah ah, jelek nih," tutur ibu satu anak itu menyudahi omongannya.

Gading Marten yang mendengar penuturan Gisel langsung memeluk mantan istrinya itu.

Aktor itu juga mencoba menenangkan Gisel.

Gisel pun kembali mengucap rasa bersyukur lantaran Gading selalu ada untuknya saat ia sedang menjalani proses dan pembelajaran hidup yang berat.

Gisel tak bisa membayangkan jika harus melewatinya seorang diri.

"Rasa syukur, kan manusia berproses ya, tapi dalam prosesnya tuh ada yang benar-benar sendiri nggak ada yang support, itu pasti berat," ujar Gisel.

"Kalau aku tuh seberat apapun prosesnya tapi orang-orang masih support, termasuk Mas. Mas tuh nomor satu, ada, enggak pergi, jadi bersyukur," lanjutnya.

Nagita Slavina yang memandu acara tersebut juga ikut menangis. Ia tampak senang melihat kekompakan Gisel dan Gading.