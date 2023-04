Sosok Indah Pratiwi, Influencer yang Jatuh Hati Dengan Dunia Jurnalis

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Menjalani dua profesi sekaligus bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan kepribadian yang gigih dan fokus sehingga keduanya berjalan dengan seimbang.

Hal itulah yang sedang dijalankan oleh Indah Pratiwi, seorang influencer yang juga sekaligus jurnalis di salah satu media cetak di Kota Medan.

Indah menceritakan awal mula ia menjadi seorang influencer dan content creator berawal saat adanya pandemi Covid-19 beberapa tahun yang silam. Ia mengatakan saat itu dirinya memanfaatkan waktu kosong dengan mencoba untuk membuat konten tentang kecantikan.

Berangkat dari hal itu, Indah yang juga menyukai dunia fashion dan kecantikan mencoba fokus dan mencari referensi konten-konten yang menarik dan bermanfaat bagi pengikutnya di Instagram.

Indah juga mengatakan kala itu konten transisi makeup menjadi tren yang menarik dan banyak disukai sehingga akhirnya ia pun fokus mendalami dunia content creator yang ia unggah di akun Instagram nya @indaaindodd.

Kala itu, ia rutin mendokumentasikan dan membagikan kesehariannya mulai dari konten make-up, skincare dan Outfit Of The Day (OOTD) yang juga semakin mencuri perhatian followers dan juga brand-brand make up ternama.

Tidak berhenti sampai disitu, ia juga mendapat kepercayaan untuk memperkenalkan produk-produk terbaru dari brand kecantikan ternama mulai dari Wardah, Loreal, Makeover, Pixy, Npure dan lain sebagainya.

“Nah karena dari dulu memang suka makeup dan semua hal yang berbau kecantikan, jadi akhirnya mencobalah untuk terjun di dunia itu mulai dari mereview, memperkenalkan produk sampai akhirnya mendapat penawaran dan dikontrak oleh brand-brand ternama,” ujarnya saat diwawancarai.

Senang mendapatkan kepercayaan untuk memperkenalkan produk brand ternama, Indah selalu fokus dan sepenuh hati untuk memberikan informasi terpercaya sehingga sosoknya pun menjadi inspirasi bagi banyak orang.

Tidak berhenti sampai disitu, perempuan kelahiran tahun 1991 ini juga mendapat penawaran dari beberapa management yang juga membuka peluang relasi dan kerjasama dengan brand kecantikan lainnya.

“Jadi berangkat dari situ saya memberanikan diri dengan bergabung di dua management sekaligus, jadi setiap harinya saya apply job yang ditawarkan oleh management, ya Alhamdullilah lumayan banyak yang lolos,” ucapnya.

Melihat keuletan dan sifat konsisten, Indah tidak pernah menduga hal itu membawa dirinya jauh melangkah sampai di tahap saat ini.

Oleh karena itu, ia pun mencoba untuk memberikan tampilan yang menarik di akun instagramnya mulai dari menyusun konten, memperhatikan feed Instagram sehingga membuat brand-brand lainnya melirik.

“Semenjak itu membuat saya lebih peduli kepada penampilan feed, kalau dulu kan mungkin asal upload aja sekarang jadi lebih memikirkan kerapian feednya, sehingga brand-brandnya senang untuk melihatnya akun media sosial yang kita punya,” katanya.