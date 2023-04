SEDANG BERLANGSUNG West Ham Vs Arsenal, Akses di Sini Nonton Live Streaming Gratis via HP

Sedang berlangsung saat ini live streaming laga antara West Ham vs Arsenal lanjutan Liga Inggris yang berlangsugn Minggu (16/4/2023) malam WIB.

TRIBUN-MEDAN.com - Sedang berlangsung saat ini live streaming laga antara West Ham vs Arsenal lanjutan Liga Inggris yang berlangsugn Minggu (16/4/2023) malam WIB.

Laga West Ham vs Arsenal dihelat di Stadion London, kick off pukul 20.00 WIB tak disiarkan SCTV tapi tayang via live streaming TV online.

Adapun link nonton live streaming West Ham vs Arsenal bisa di klik tautannya di akhir artikel ini.

Persaingan gelar juara Liga Inggris antara Arsenal vs Manchester City makin memanas.

Usai Manchester City menaklukkan Leicester City dengan skor 3-1, kini mereka hanya berjarak tiga poin dari Arsenal.

Pasukan Mikel Arteta tak boleh terpeleset ketika bersua West Ham United di London Stadium.

Tampaknya, Arsenal pun harus bisa memenangkan semua laga yang tersisa di Liga Inggris musim ini.

Sebab sudah enam laga beruntun, tim asuhan Pep Guardiola meraih kemenangan di liga.

Pada laga terakhir, mereka menumbangkan Leicester City dengan skor 3-1 melalui gol John Stones dan Erling Haaland (dua kali).

Sementara pada pertandingan selanjutnya, mereka akan bertemu dengan Arsenal.

Di mana Pep Guardiola menyebut duel itu sebagai laga final.

"Ini adalah final untuk memainkan lebih banyak final karena jika Anda kalah dalam pertandingan ini, itu akan hampir berakhir," kata Guardiola soal laga melawan The Gunners.

"Penting untuk tiba di posisi ini."

"Kami berbicara sebulan yang lalu bahwa mudah-mudahan kami dapat melawan Arsenal dengan memiliki kesempatan untuk berada dekat dengan mereka," terang Guardiola.