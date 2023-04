PREDIKSI Leeds United Vs Liverpool Liga Inggris Malam Ini, Lengkap Susunan Pemain, Skor, H2H

Jadwal Liga Inggris malam ini akan memainkan laga antara Leeds United vs Liverpool, Senin (17/4/2023) waktu setempat atau Minggu dini hari WIB

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Inggris malam ini akan memainkan laga antara Leeds United vs Liverpool, Senin (17/4/2023) waktu setempat atau Minggu dini hari WIB.

Duel Leeds vs Liverpool akan digelar di Ellan Road Stadium, Selasa (18/4/2023) pukul 02.00 WIB. Berikut prediksi skor, susunan pemain, head to head laga Leeds vs Liverpool yang bisa anda simak dalam artikel ini.

Liverpool memang sedang tidak baik-baik saja.

Setelah membantai Manchester United 7-0, skuad asuhan Jurgen Klopp itu gagal meraih kemenangan dalam lima pertandingan di seluruh kompetisi.

Tercatat, Mohamed Salah cs dkk hanya meraih tiga kali kalah dan dua kali imbang.

Kini, Liverpool tentu mengincar kemenangan dalam lawatannya ke Ellan Road demi menjaga peluang untuk finis di zona Eropa.

Setelah hasil minor yang diraih Newcastle dan Tottenham Hotspur pekan ini, Liverpool masih memiliki asa untuk finis di posisi zona Liga Champions musim ini.

Tim berjuluk The Reds itu kini masih berselisih 12 poin dari Newcastle United yang berada di posisi ke empat sementara.

Jika berhasil meraih kemenangan melawan Leeds, Liverpool akan memiliki jarak 9 poin dengan Newcastle United.

Tentu peluang sekecil apapun itu harus dimanfaatkan oleh Liverpool.

Namun upaya Liverpool untuk mencuri tiga poin di kandang Leeds tentu tidak mudah.

Pasalnya, Leeds United kini juga mengincar poin penuh agar dapat menjauhi zona degradasi.

Diketahui, skuad besutan Javi Garcia itu kini menduduki peringkat ke-16 klasemen sementara Liga Inggris dengan perolehan 29 poin.

Mereka hanya berjak dua poin dengan Nottingham Forest yang berada di posisi ke-18.