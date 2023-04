Ari Wibowo dan Inge Masih Tidur Seranjang Meski Keharmonisan tak Lagi Terjalin: Bukan Drakor

TRIBUN-MEDAN.com - Ari Wibowo dan Inge masih tidur seranjang meski keharmonisan tak lagi terjalin.

Sepakat cerai, Ari Wibowo dan Inge Anugrah menunjukkan kalau hubungan mereka saat ini baik-baik saja.

Tidak ada konflik seperti kebanyakan pasangan yang memutuskan berpisah lewat proses perceraian.

Terikat Perjanjian Pranikah, Istri Ari Wibowo tak Bisa Tuntut Gono Gini, Inge tak Pernah Dapat Uang (Instagram)

Hal itu dibuktikan dari postingan video terbaru di akun Instagram Ari Wibodo dan Inge.

Keduanya ada di satu frame dan mengklarifikasi soal kebenaran kabar perceraian mereka yang sempat menghebohkan itu.

Ari dan Inge terlihat kompak. Raut wajah mereka tak menunjukkan kebencian satu sama lain.

Bahkan cenderung santai, seperti tidak ada beban yang menyelimuti perasaan dan pikiran mereka.

Melalui video itu, Ari mengaku masih satu rumah dengan Inge.

"Bahkan se-ranjang," tulis Ari sebagai keterangan postingan video tersebut.

Ari menegaskan bahwa dirinya dan Inge sepakat untuk berpisah.

"Apapun alasannya, sifatnya pribadi, dan bukan utk menjadi konsumsi publik," lanjutnya.

Ari Wibowo dan Inge Anugrah (Instagram)

Kalaupun ia dan Inge terlihat kuat saat ini, itu karena mereka sudah melewati masa-masa kaget dan kecewa.

"Juga demi anak-anak kami hrs tetap kuat, dan agar proses perceraian ini bisa berlangsung dgn baik dan tenang, ngga harus dipenuhi rasa emosi maupun amarah dan saling menjatuhkan. This is for real, bukan drakor," terangnya.

Ia dan Inge sudah sama-sama dewasa. Sebagai orangtua, mereka tetap menaruh perhatian penuh dan menyayangi anak-anak.

