Cristiano Ronaldo Cekik Pemain Al Hilal Mirip Smackdown, Al Nassr Takluk akibat Gol Striker Gagal MU

TRIBUN-MEDAN.COM - Bintang Al Nassr dan Timnas Portugal Cristiano Ronaldo kembali menjadi sorotan.

Kali ini, Ronaldo disorot akibat permainan kasarnya terhadap pemain lawan saat laga Al Hilal vs Al Nassr.

Ronaldo tertangkap kamera mencekik pemain lawan dengan kuncian di leher.

Cristiano Ronaldo mencekik lawan sampai terbanting ketika Al Nassr dikalahkan Al Hilal 0-2 dalam lanjutan Liga Arab Saudi.

Lagi-lagi Cristiano Ronaldo bikin heboh bersama Al Nassr.

Kali ini bukan soal mencetak gol, melainkan aksi kontroversial di lapangan.

Bintang veteran berusia 38 tahun itu mencekik pemain lawan dengan kuncian di leher sampai terjatuh.

Gerakan ini lebih lazim kita temukan dalam ring Smackdown.

Awalnya, Ronaldo terlihat hendak menjangkau bola, tetapi pergerakannya coba dihalangi pemain lawan.

Benturan tak terhindarkan. Entah hendak menerobos maupun sengaja menubruk, Ronaldo melompat seperti akan digendong dan melakukan kuncian kepada leher sang lawan.

Kedua pemain sama-sama terjatuh di lapangan.

Aksi brutal ini hanya menyebabkan hukuman kartu kuning bagi eks superstar Real Madrid.

Dia selamat dari pengusiran oleh wasit Michael Oliver.

Ronaldo taking out his frustration on others. They keep hyping him each week and he keeps destroying Al Nassr inch by inch.