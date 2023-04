Jelang Lebaran, Harga Daging Sapi dan Daging Ayam Melonjak

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menjelang Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, harga daging sapi dan daging ayam di Kota Medan terpantau naik, Kamis (20/4/2023).

Berdasarkan pantauan Tribun Medan di Pasar Tradisional Kampung Lalang Jalan Kelambir 5 Nomor 5a, Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, harga daging sapi saat ini dipatok mulai dari Rp 140 ribu hingga Rp 160 ribu per kilogram.

Satu di antara pedagang daging sapi di Pasar Kampung Lalang Medan, Dedy mengatakan bahwa lonjakan harga daging sapi sudah terjadi sejak beberapa hari yang lalu.

Biasanya harga daging sapi berada di angka Rp 120 ribu per kilogram.

"Awalnya naik menjadi Rp 130 ribu, terus kemarin naik jadi Rp 140 ribu hari ini harganya sudah sampai Rp 160 ribu per kilogram," Ujarnya kepada Tribun Medan, Rabu (20/4/2023).

Dikatakannya, kenaikan harga daging sapi memang biasa terjadi ketika mendekati hari keagamaan seperti Lebaran Idul Fitri.

"Kalau hari besar memang harga daging sapi naik, bukan hanya Idul Fitri, Natal dan tahun baru juga pasti naik harganya," Sebut Dedy.

Tak hanya daging sapi, daging ayam potong boiler juga mengalami lonjakan harga.

Saat ini harga daging ayam potong dibandrol Rp 30 ribu per kilogram, atau naik dari harga biasanya Rp 25 ribu per kilogram.

"Hari ini ayam Rp 30 ribu per kilogram, kalau semalam masih Rp 25 ribu lah per kilogram, sempat juga turun beberapa hari yang lalu di harga Rp 20 ribu per kilogram," ucapnya

