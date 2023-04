SIARAN LANGSUNG Arsenal vs Southampton, Misi Jauhi Kejaran Man City, Gratis Streaming Arsenal via HP

(Twitter/PRemier League)

PREDIKSI Skor Arsenal vs Southampton, H2H, Line Up Pemain dan LINK Nonton Gratis Liga Inggris via HP. Misi Hindari Kejaran Manchester City. Sebelumnya, Hasil Liga Inggris - Arsenal ditahan imbang Brentford 1-1 dalam laga pekan ke-23 Liga Inggris, Sabtu (11/2/2023)