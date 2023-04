Irish Bella Bagikan Potret Momen Lebaran tanpa Ammar Zoni, Sebut Ramadhan Tahun Ini Terasa Berbeda

TRIBUN-MEDAN.com - Irish Bella bagikan potret momen Lebaran tanpa Ammar Zoni.

Ia menyebut Ramadhan tahun ini terasa amat berbeda dari sebelumnya.

Melalui Instagram @ _irishbella_, Irish Bella membagikan potretnya bersama keluar di momen hari raya Idul Fitri atau lebaran.

Ibunda dan Irish Bella (Instagram)

Terlihat Irish Bella memakai baju muslim berwarna hijau sage yang kembar dengan sang ibu, Susanti Arifin.

Dalam foto tersebut juga terlihat adik Irish Bella, yakni Sean Ivan De Beule serta dua anak Irish Bella, yaitu Air Rumi Akbar dan Amala Puti Sabai Akbar.

Namun, Ammar Zoni terlihat tak merayakan Idul Fitri bersama Irish Bella dan keluarga lantaran terjerat kasus narkoba beberapa waktu lalu.

Melalui keterangan postingan, Irish Bella mengaku Ramadan tahun ini terasa berbeda dan spesial.

Irish Bella menyampaikan, dirinya tak pernah merasa emosi seperti ini sebelumnya.

"This Ramadan is different, this one is special.

Never have I felt such emotions before," tulis Irish.

Kiri ke kanan: adik Irish Bella (Sean Ivan De Beule), Irish Bella dan Amala Puti Sabai Akbar, ibu Irish Bella (Susanti Arifin), serta Air Rumi Akbar - Irish Bella bagikan potret bersama keluarga di hari Idul Fitri 2023 tanpa Ammar Zoni. (Tangkapan layar Instagram @_irishbella_)

(Ramadan kali ini berbeda, kali ini spesial).

(Belum pernah aku merasakan emosi seperti itu sebelumnya).

Tak hanya merasa emosi, Irish Bella juga merasa berbagai perasaan lain yang campur aduk, seolah menggambarkan perasaannya saat menerima ujian Ammar Zoni yang kembali terjerat narkoba.

"Anger, sadness, exhaustion, acceptance, tranquility and happiness," imbuhnya.

