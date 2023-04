TRIBUN-MEDAN.com - Jelang Pernikahannya dengan Yakup Hasibuan, Jessica Mila bagi-bagi undangan hingga saldo E-Wallet.

Simak syarat mendapatkannya.

Artis Jessica Mila dan tunangannya, Yakup Hasibuan akan segera menikah. Jessica Mila dan Yakup Hasibuan sudah menjalani foto prewedding di Danau Toba.

Alasan Jessica Mila dan Yakup Hasibuan Prewedding di Danau Toba, Dikira Foto di Luar Negeri (Instagram)

Untuk foto tersebut, Mila dan Yakup mengenakan pakaian adat Batak.

Momen tersebut sudah dibagikan Jessica Mila dan Yakup Hasibuan di Instagram mereka masing-masing.

Unggahan keduanya dibanjiri banyak doa dan ucapan selamat kepada Jessica Mila dan Yakup Hasibuan dari teman-teman artis serta warganet.

Melalui Instagram-nya, Jessica mengucapkan terima kasih atas doa dan antusias dari berbagai pihak untuk pernikahannya.

“Senang sekali baca doa dan excitement kalian untuk aku dan Yakup,” tulis Jessica Mila dikutip Kompas.com, Jumat (21/4/2023).

Jessica Mila kemudian meminta warganet mencarikan tagar pernikahan yang menarik untuknya dan Yakup.

“Btw guys, I got a lil favor to ask. would be great kalau kalian bisa bantu cari # (hashtag) untuk rangkaian acara pernikahan aku dan Yakup nanti," tulis Jessica Mila.

Jelang Pernikahan, Jessica Mila Bagi-bagi Undangan Hingga Saldo E-Wallet, Ini Syaratnya

Bagi yang beruntung, Jessica Mila memberikan iming-iming hadiah untuk warganet yang berhasil terpilih mendapatkan tagar terbaik pernikahannya dengan Yakup.

Jessica Mila akan memberikan undangan pernikahan dan juga saldo E-Wallet.

“Tulis di kolom comments yaa, dan jawaban paling menarik akan aku kasih saldo e-wallet atau undangan ke acara pernikahanku," tulis Jessica.

"Please make sure pakai real account ya dan the winner akan dihubungi via DM," tutur Jessica Mila mengingatkan.