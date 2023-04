PREDIKSI SKOR Juventus vs Sevilla dan AS Roma vs Leverkusen Semifinal Liga Europa, Streaming via HP

(Twitter/AS Roma)

Laga Sengit AS Roma vs Bayer Leverkusen Semifinal Piala Eropa, Adu Taktik Murid dan Guru, Mourinho vs Alonso. Juventus vs Sevilla Siapa Menang? Sebelumnya, AS Roma amankan poin penuh usai menang telak atas Udinese di Liga Italia dan membuat pasukan Jose Mourinho ini bertengger di posisi 3 besar Klasemen Liga Italia.