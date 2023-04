LINK NONTON Live Streaming Real Madrid vs Almeria Jam 23.00 WIB, Akses di Sini Gratis via HP

Saksikan live streaming laga antara Real Madrid vs Almeria dalam pertandingan lanjutan Liga Spanyol La Liga malam ini, Sabtu (29/4/2023).

Jam tayang kick off laga Real Madrid vs Almeria dimulai pukul 23.30 WIB, via live streaming TV Online.

Laga ini tak disiarkan TV lokal tapi tayang vi live streaming. Adapun link nonton live streaming Real Madrid vs Almeria bisa diakses di akhir artikel ini.

Tuan rumah akan berusaha untuk kembali ke jalur kemenangan di Santiago Bernabeu.

Pemenang Liga Champions 14 kali secara tak terduga kalah 4-2 di Girona terakhir kali.

Meskipun, mereka akan merasa sedikit lebih baik tentang diri mereka sendiri 24 jam kemudian setelah Barcelona kalah 2-1 dari Rayo Vallecano.

Los Blancos unggul dua poin dari rival Atletico Madrid, yang duduk di urutan ketiga.

Mereka harus memulihkan performa liga mereka dengan cepat jika mereka ingin memastikan mereka finis sebagai runner-up di bawah Bacelona.

Berita tim

Real Madrid dapat menyambut Thibaut Courtois kembali ke gawang setelah pemain Belgia itu absen dalam kekalahan 4-2 di Girona karena sakit, tetapi Luka Modric absen setelah ditarik keluar pada pertandingan itu.

David Alaba dan Ferland Mendy juga absen untuk Carlo Ancelotti, sementara pemenang Ballon d'Or 2022 Karim Benzema mungkin tidak terancam dengan semifinal Liga Champions melawan Manchester City yang akan datang.

Prediksi Skor

Bentuk La Liga Real Madrid yang tidak menentu lebih mengganggu Ancelotti karena kebutuhan untuk membangun tenaga menjelang pertandingan dengan Manchester City.

Judul menuju ke Barcelona sehingga prioritasnya adalah membuat pemain kembali fit, tetapi juga menemukan ritme di lapangan. Benzema mungkin absen pada Sabtu ini, tetapi masih ada banyak daya tembak untuk membawa Real melewati Almeria.

Harapkan penampilan bagus dari Vinicius Junior, yang sangat jarang menurunkan level performanya bahkan jika orang lain di sekitarnya melakukannya.

Prediksi skor: Real Madrid 3-1 Almeria

Link Streaming Real Madrid vs Almeria:

(tribun-medan.com)