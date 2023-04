Lazio Vs Inter Milan Live Streaming Jam 17.30 WIB, Lazio Berpeluang Tunda Perayaan Juara Napoli

Duel sengit akan tersaji antara Lazio vs Inter Milan di laga lanjutan Liga Italia yang berlangsung sore ini, Minggu (30/4/2023).

Dalam pertandingan kali ini, hasil akan menentukan nasib calon juara Liga Italia yakni Napoli.

Napoli bisa juara lebih cepat atau justru tertunda menanti hasil Lazio vs Inter Milan.

Sang tuan rumah, Lazio berpeluang untuk menunda perayaan Napoli yang sedang menatap gelar juara Liga Italia.

Syaratnya ialah Lazio bisa mengalahkan Inter Milan pada Minggu (30/4/2023) pukul 17.30 WIB.

Pertandingan Lazio vs Inter Milan ini tak disiarkan TV lokal tapi tayang via live streaming. Link nonton live streaming Lazio vs Inter Milan bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Padahal Napoli sedang mempersiapkan diri guna menyambut perayaan perdana mereka sebagai juara Liga Italia sejak 1990 silam.

Napoli untuk yang kedua kalinya di musim ini berhasil mengalahkan Juventus. Kemenangan ini sekaligus mendekatkan Partenopei ke status juara Liga Italia. (sscnapoli.it)

Ancaman Partenopei

Maurizio Sarri akan menjadi mantan yang bisa menyakiti Partenopei.

Tentu saja ini akan menambah derita Napoli yang pada Maret lalu mengalahkan pasukan Luciano Spalletti dengan skor 1-0.

Tetapi, Maurizio Sarri mengaku berbahagia untuk Luciano Spalletti yang telah melakukan pekerjaan hebat di Naples.

"Setelah musim ini, jika dia [Luciano Spalletti] mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan menjadi Raja di sini," kata Maurizio Sarri saat itu dikutip dari Football Italia.

"Menang itu indah di mana-mana, tapi menang di Naples adalah sesuatu yang istimewa."