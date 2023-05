Harga BBM Terbaru di Sumut dan Seluruh Wilayah Indonesia Hari Ini, Nonsubsidi Resmi Turun Harga

TRIBUN-MEDAN.COM - Pertamina resmi menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi per Senin, 1 Mei 2023.

Pertamina menyampaikan BBM nonsubsidi yang mengalami penyesuaian harga tersebut adalah jenis Dexlite (CN 51) dan Pertamina Dex (CN 53).

Penyesuaian harga BBM Pertamina ini dibenarkan Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting.

"Betul, seperti yang ada di website," kata dia, Senin (1/5/2023).

Dilansir dari laman Pertamina, per 1 Mei 2023, harga Dexlite yang semula sebesar Rp 14.250-Rp 14.850 per liter turun menjadi Rp 12.400-Rp 13.950 per liter.

Sementara itu, harga Pertamina Dex turun menjadi Rp 13.800-Rp 13.800 per liter dari Rp 15.400-Rp 16.000 per liter.

Pertamina menyebutkan, penyesuaian harga BBM mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Keputusan Menteri Nomor 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBBM Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui SPBU.

Lantas, berapa harga BBM Pertamina di seluruh Indonesia?

Harga BBM Pertamina 1 Mei 2023 Setelah mengalami penyesuaian, berikut daftar harga BBM Pertamina per 1 Mei 2023 di seluruh Indonesia, seperti dikutip laman MyPertamina:

1. Provinsi Aceh

Harga Pertalite: Rp 10.000

Harga Pertamax: Rp 13.300

Harga Pertamax Turbo: Rp 15.000

Harga Biosolar: Rp 6.800