Nikita Mirzani Terancam Dilaporkan ke Kepolisian Jerman, Antonio Dedola Singgung Soal KDRT

TRIBUN-MEDAN.com - Nikita Mirzani terancam dilaporkan ke kepolisian Jerman.

Antonio Dedola mengancam ibu tiga anak itu terkait dugaan KDRT yang dialaminya.

Meski Antonio Dedola menceraikan Nikita Mirzani, mereka hingga kini masih saling serang melalui media sosial masing-masing.

Nikita Mirzani Merasa Dimanfaatkan Antonio Dedola Lewat Anak-anaknya, Kini Ditalak Via WhatsApp (Instagram)

Terbaru, Antonio Dedola mengancam akan melaporkan Nikita Mirzani ke kepolisian Jerman atas dugan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Sebelumnya, dalam Instagram Stroy miliknya, Antonio Dedola sempat menyinggung soal aksi kekerasan yang diterimanya dari Nikita Mirzani.

Kini, Antonio Dedola berencana melaporkan Nikita Mirzani.

"You are welcome to come to Germany! I will report you here in Germany too!

Domestic violence

Threat," tulis Toni dalam Instagram Story miliknya dengan menandai akun Nikita Mirzani, Senin (1/5/2023).

Antonio Dedola ancam akan melaporkan Nikita Mirzani atas tindak kekerasan. (Tangkapan layar Instagram @toni.dedola)

(Kamu dipersilakan untuk datang ke Jerman! Aku akan melaporkan kamu di sini di Jerman juga!

Kekerasan dalam rumah tangga

Ancaman).

Antonio Dedola Sampai Lebam

ntonio Dedola sampai lebam gara-gara sikap kasar Nikita Mirzani terkuak.