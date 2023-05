PREDIKSI Skor Barcelona Vs Osasuna Liga Spanyol, Link Live Streaming Jam 00.30 WIB

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming laga antara Barcelona menghadapi Osasuna di pekan ke-33 La Liga Spanyol 2022/2023, Rabu (03/04/2023).

Pertandingan Barcelona vs Osasuna akan digelar di Sportify Camp Nou, disiarkan langsung pukul 00.30 WIB.

Laga Barcelona vs Osasuna ini tak disiarkan TV Lokal, tapi tayang via live streaming. Link nonton live streaming Barcelona vs Osasuna bisa diakses di akhir artikel ini.

Laga melawan Osasuna akan menjadi pertandingan sangat penting bagi Barcelona.

Pasalnya Barcelona ingin menyegel gelar juara La Liga Spanyol 2022/2023 musim ini dengan meraih kemenangan.

Saat ini Barcelona telah mencetak 79 poin dan memuncaki klasemen Liga Spanyol.

Tambahan 3 poin atau menjadi 82 poin kontra Osasuna menjadikan Barcelona menyegel Juara Liga Spanyol 2022/2023.

Pasalnya runner up, Real Madrid dengan 68 poin tak akan bisa lagi mengejar Barcelona.

Bila Barcelona menang dan mencatat total 82 poin selisih menjadi 14 poin.

Dengan sisa 5 pertandingan Liga Spanyol, Real Madrid dipastikan tak akan mampu lagi mengejar Barcelona.

Preview Pertandingan Barcelona vs Osasuna

Usai kalah saat bertandang ke markas Rayo Vallecano, Barcelona akhirnya bangkit di pekan kemarin menjamu Real Betis.

Tanpa ampun, Barcelona menuntaskan pertandingan dengan 4 gol tanpa balas.

Gol Barcelona dicetak oleh A. Christensen 14", R. Lewandowski 36", Raphinha 39" dan gol bunuh diri dari G. Rodríguez 82".