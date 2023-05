Antonio Dedola Sebut Nikita Mirzani Sampah Hingga Singgung Soal Kebenaran: Aku tak Takut

TRIBUN-MEDAN.com - Antonio Dedola sebut Nikita Mirzani sampah hingga singgung soal kebenaran.

Belakangan ini, hubungan Nikita Mirzani dengan Antonio Dedola makin memanas.

Ya, setelah Antonio Dedola mengekspos Nikita Mirzani, hubungan keduanya pun ramai diperbincangkan.

Nikita Mirzani Bagi-bagi Uang Rp100 Juta, Ingin Balas Dendam pada Antonio Dedola? (Instagram)

Antonio Dedola yang pernah menikahi Nikita Mirzani kini malah balik menyerang.

Tak main-main, Antonio Dedola kini sudah menganggap Nikita Mirzani sebagai musuhnya.

Dalam unggahan instastorynya Antonio Dedola menyinggung alasan dirinya meributkan Nikita Mirzani.

Menurutnya, Nikita Mirzani membawa soal anak sehingga membuatnya ikut menyeret ibu dari istri sirinya tersebut.

"Because you brought my child. I also bring your mother.

Hopefully later where the operation fails and dies

(Karena kau membawa anakku. Saya juga membawa ibumu. Semoga nanti ketika operasi gagal dan meninggal)," katanya.

Antonio Dedola memperingatkan Nikita Mirzani soal waktu untuk menguak kebenaran.

Usai Ditalak Cerai, Nikita Mirzani Sebut Antonio Dedola Tagih Cincin Nikah Rp 700 Juta (Instagram)

"You are trash, just like my other enemies.

I hope you are good friends with them.

Because thats where you really are.