LINK Live Streaming Man City Vs Leeds United Jam 21.00 WIB, Akses di Sini Nonton Gratis via HP

Saksikan live streaming laga antara Manchester City vs Leeds United dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsugn Sabtu (6/5/2023)

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming laga antara Manchester City vs Leeds United dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsugn Sabtu (6/5/2023).

Laga Man City vs Leeds United peka. Ke-35 Liga Inggris dihelat di Stadion Etihad kick off pukul 21.00 WIB, tak live SCTV, tapi via live streaming TV Online.

Keseruan laga Man City vs Leeds ini bisa anda tonton via live streaming gratis lewat HP. Link streamingnya tersedia di akhir artikel ini.

Man City diunggulkan gilas lawannya dengan skor telak.

Tambahan tiga poin dapat digunakan The Citizen untuk kembali mengukuhkan posisi perebutan juara dari Arsenal.

Hilal gelar juara Liga Inggris makin terlihat jika Manchester City bisa mengalahkan Leeds United pada laga kali ini.

Prediksi Skor

Total Sportek: Man City 3-0 Leeds United

Sports Keeda: Man City 4-1 Leeds United

90 Min: Man City 3-0 Leeds United

Pep Guardiola Temukan Solusi

Pep Guardiola mengawal Man City dalam jadwal yang padat.

Dua pertandingan dalam satu minggu merupakan agenda selama bulan Mei.

Pep menyarankan kepada pemain andalannya untuk menambahkan waktu recovery.