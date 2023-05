PREDIKSI AS Roma Vs Inter Milan Liga Italia Malam Ini, Duel Big Match Demi Tiket Liga Champions

Duel big match akan tersaji antara AS Roma vs Inter Milan dalam perebut Finish empat besar klasemen Liga Italia, Sabtu (6/5/2023) malam ini.

TRIBUN-MEDAN.com - Duel big match akan tersaji antara AS Roma vs Inter Milan dalam perebut Finish empat besar klasemen Liga Italia, Sabtu (6/5/2023) malam ini.

Berikut prediksi skor AS Roma vs Inter Milan Liga Italia, lengkap susunan pemain, head to head, hingga link streaming yang bisa anda simak dalam artikel ini.

AS Roma bakal menantang Inter Milan dalam lanjutan Liga Italia Serie A pada hari Sabtu (6/5/2023).

Duel AS Roma vs Inter Milan diprediksi berlangsung sengit.

Pasalnya, kedua tim kesebelasan butuh poin untuk bisa lolos ke Liga Champions musim depan.

Kali ini, Inter Milan akan bertandang ke markas AS Roma di Stadion Olimpico untuk pertandingan Serie A Liga Italia pada Sabtu (6/5/2023) pukul 23.00 WIB.

Bertandang ke markas AS Roma, skuad asuhan Simone Inzaghi punya modal positif.

Diketahui, Inter Milan sendiri baru saja menghajar habis-habisan Verona dalam laga Serie A hari ini Kamis (4/5/2023) dengan skor 6-0, sedangkan AS Roma bermain imbang 1-1 di kandang Monza.

Dilansir dari Football Italia, ini adalah pertandingan kelas berat dalam pertarungan untuk finis empat besar dan prediksi AS Roma vs Inter Milan ini menunjukkan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang ketat.

Dengan begitu sedikit selisih poin yang memisahkan, baik Inter Milan maupun AS Roma membutuhkan kemenangan pada laga Serie A Sabtu malam mendatang.

Laga AS Roma vs Inter Milan diprediksi berjalan sengit dengan kedua tim bakal bermain imbang 1-1.

Peluang AS Roma vs Inter Milan

AS Roma menyambut Inter di ibu kota dengan harapan bisa memperkuat posisi Nerazzurri di klasemen liga.

Kedua belah pihak telah bertarung dalam enam besar sepanjang musim dan, dengan hanya lima pertandingan tersisa, pertandingan di Stadio Olimpico bisa menjadi sangat penting untuk hasil akhir.