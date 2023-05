Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Leverkusen Semifinal Liga Europa, Head to Head Roma vs Leverkusen

Sports Brief

Pelatih AS Roma Jose Mourinho (mantan pelatih Real Madrid dan Pelatih Bayer Leverkusen Xavi Alonso (mantan pemain Real Madrid). Live Streaming Duel AS Roma vs Bayer Leverkusen Semifinal Liga Eropa, Adu Taktik Murid dan Guru, Mourinho vs Alonso. Juventus vs Sevilla Siapa Menang?