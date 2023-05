GEGER Mantan Kiper Timnas Kurnia Meiga Jual Piala hingga Medali, Kondisinya Kini Memprihatinkan

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar kurang sedap datang dari mantan kiper Timnas Indonesia, Kurnia Meiga.

Pasalnya, mantan kiper Timnas sekaligus mantan pemain Arema Malang itu dikabarkan akan menjual atribut sepak bola miliknya.

Tak tanggung-tanggung, berbagai macam benda akan dijual oleh mantan kiper Timnas itu.

Dilansir GridHot dari Suryamalang.com, kabar sedih datang dari mantan kiper andalan Arema Fc Kurnia Mega soal kehidupannya.

Sudah jarang tersorot, mendadak Kurnia Meiga jual semua atribut sepak bola miliknya.

Bahkan ada medali hingga penghargaan yang ia dapat secara terbuka dijual oleh Kurnia Meiga melalui akun Instagram miliknya.

Melansir dari akun Instagram @egahermansyah, Kurnia Meiga menuliskan informasi melalui bio tentang menjual atribut sepak bola miliknya.

"Dijual. Semua atribut sepak bola saya. For more further info please chat with my admin on +6281399384935," tulis Kurnia Meiga dilansir dari akun Instagram miliknya, Rabu (10/5/2023).

Kurnia Meiga melelang piala dan medalinya di akun Instagram (instagram)

Kurnia Meiga pun mengunggah video singkat yang menunjukkan beragam pedali penghargaan dari banyak kompetisi baik nasional maupun internasional untuk dijual.

"Dengan sangat berat hati"

"Melepas semua prestasi"

"Yang berminat meminangnya"

"Hub kontak di bio. Terimakasih banyak," tulis Kurnia Meiga pada kolom keterangan.

Sontak postingan Kurnia Meiga itu menjadi sorotan warganet.