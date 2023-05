Jam Tayang Siaran Langsung MU vs Wolves, Live Streaming Everton vs Man City, Chelsea vs Nottingham

- Liga Inggris

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan pertandingan Liga Inggris.

Duel menarik akan tersaji malam ini hingga Selasa (16/52023).

Manchester United akan bertanding melawan Wolves.

Ada juga siaran langsung Everton Vs Manchester City dan Live Streaming Chelsea vs Nottingham

Di antaranya ada laga Leeds vs Newcastle, Chelsea vs Nottingham, hingga Arsenal vs Brighton

Saksikan siaran langsung Liga Inggris yang akan memasuki pekan 36 yang tayang di SCTV dan TV Online

Siaran Langsung Liga Inggris pada beberapa laga bisa tayang Gratis via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming TV Online.

Bisa jadi laga Everton vs Manchester City dan Arsenal vs Brighton.

Hingga saat ini TribunMataraman.com belum mendapat konfirmasi laga mana yang akan tayang via siaran langsung di SCTV. Namun semua laga bisa diakses via TV Online Vidio dan Moji TV.



Liga Inggris telah memasuki pekan ke-36.

Jadwal liga Inggris yang terdiri atas 10 pertandingan ini dapat disimak pada bagian akhir artikel.

Pekan ke-36 Liga Inggris akan dibuka dengan laga Leeds United besutan Sam Allardyce yang akan menerima kedatangan dari Newcastle United pada Sabtu (13/5/2023) pukul 18.30 WIB.

Usai keok 1-2 dari Man City dalam laga debutnya sebagai manajer interim The Peacocks, Allardyce mengincar hasil positif demi mengangkat Leeds dari zona degradasi.