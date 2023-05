The Cups And Co, Tempat Nongkrong di Medan dengan Suasana Asri, Ada Taman Bermain Anak

Kafe The Cups and Co dengan konsep estetik yang berada di Jl. T. Amir Hamzah no. 71, Helvetia, Kota Medan.

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN- Berkumpul dengan keluarga di akhir pekan adalah momen paling asik.

Bingung pilih tempat ngumpul bareng keluarga, ini dia, Tribun Medan mau mereview satu caffee yang asri dan cocok untuk kumpul keluarga.

Selain tempatnya asri, juga tersedia lokasi bermain anak yang aman dan nyaman.

Asiknya, tempat ini memiliki sejumlah gazebo untuk outdoornya dan menyediakan fasilitas lainnya.

Sehingga cocok bagi para pengunjung yang Family time, dengan keluarga, teman, dan rekan kerja.

Namun, sebagai catatan terlebih dahulu disarankan melakukan pemesanan (booking) agar bisa mendapat tempat duduk karena kafe ini selalu ramai dikunjungi.

Kafe ini bisa menampung pengunjung sebanyak 170 hingga 200 orang yang ingin menikmati suansana kafe dan menikmati menu-menu andalannya.

Terdapat beberapa cabang, The Cups and Co, outlet-outlet tersebut yakni berada di Jalan Teuku Umar (outlet pertama), Jalan Bandung, Jalan T. Amir Hamzah (jalan setahun) dan Jalan Iskandar Muda (baru buka 4 bulan).

Nah, untuk lokasi yang di T. Amir Hamzah ini, sangat luas dan jauh dari kebisingan, jadi cocok sekali untuk menikmati liburan akhir pekan bersama keluarga.

Owner The Cups and Co, Adi menjelaskan Kafe The Cups and Co yang berada di Jalan T. Amir Hamzah memiliki sedikit konsep yang berbeda dari 3 outlet lainnya, karena dibuka saat awal pandemik COVID-19.

Konsep ini terlihat asri dan terbuka untuk menikmati kesegaran udara (outdoor). Namun, ada juga indoor dengan full AC.

“Konsep yang kita bikin untuk pertama kali di Medan, uniknya The Cups and Co itu adalah gazebonya,” ucapnya.

Menurut Adi, gazebo ini disediakan untuk lebih menjaga jarak dan privasi. Sehingga, para pengunjung tidak takut untuk datang saat pandemik COVID-19.

Selain itu juga dapat memanfaatkan untuk Spot foto agar terlihat lebih kece, ini menjadi cocok untuk spot foto instagramable.